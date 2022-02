FC Augsburg ohne positiv getesteten Coach Markus Weinzierl gegen den SC Freiburg

"Wir haben die Aufgaben innerhalb des Trainerteams schon klar aufgeteilt, so dass die Vorbereitung auf das Spiel und die Abläufe am Spieltag auch ohne mich bestmöglich geregelt sind", sagte Weinzierl, der nach Vereinsangaben leichte Erkältungssymptome aufweist: "Ich habe vollstes Vertrauen in mein Trainerteam und die Mannschaft, die diese Situation gemeinsam meistern werden."