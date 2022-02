Fürth fährt mit Selbstvertrauen zum FC Bayern

Der Gegner heißt Bayern München - doch Fußball-Bundesligist und Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth rechnet sich für das Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) dennoch Chancen aus. "Aktuell ist es so, dass die Bayern nicht diese Stabilität haben. Wir können auf jeden Fall mit Selbstvertrauen in das Spiel gehen", sagte Kleeblatt-Trainer Stefan Leitl am Freitag.