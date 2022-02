Interesse vom FC Bayern? Omar Richards hätte Berater fast abgewürgt

„All diese Leute, all diese Namen, Leute, die ich im Fernsehen gesehen und mit denen ich bei ‚FIFA‘ gespielt hatte, liefen an mir vorbei und klatschten mich ab, und ich dachte: ‚Was ist hier los? Ich muss in einem Traum sein oder so‘“, meinte Richards. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)