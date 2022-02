Kapitän Hübner verlängert in Hoffenheim

Hübner dürfte am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Arminia Bielefeld nach seiner Pause zum dritten Mal in Serie in der Startelf stehen. Fehlen werden der TSG neben dem coronapositiven Andrej Kramaric die Langzeitverletzten Robert Skov, Ermin Bicakcic, der erkältete Angelo Stiller und Chris Richards. Zurückkehren werden dagegen die beiden Rechtsverteidiger Kevin Akpoguma und Pavel Kaderabek.