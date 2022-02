Eintracht Frankfurt: Kostic kehrt in Startelf zurück - Hasebe fraglich

Abwehrchef Makoto Hasebe nahm am Mittwoch nach seiner Verletzung am Brustkorb das Training wieder auf, einen Einsatz am Samstag ließ Glasner aber noch offen. „Er fühlt sich gut, hat bei ein paar Bewegungen aber noch Schmerzen. Wir haben noch nicht entschieden, ob er dabei sein wird“, sagte der Österreicher. Definitiv fehlen werden die verletzten Ragnar Ache und Goncalo Paciencia.