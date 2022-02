Leipzig-Boss Mintzlaff geht von Nkunku-Verbleib aus

Nkunku, der in Leipzig noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, erzielte in bislang 30 Pflichtspielen in der laufenden Saison 18 Tore und legte 13 weitere auf. Zahlreiche internationale Top-Klubs sollen an dem 24 Jahre alten Offensivspieler, der 2019 von Paris St. Germain gekommen war, interessiert sein.