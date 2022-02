Leipzig klagt weiter gegen Zuschauerbeschränkungen

Die am vergangenen Dienstag erlassene sächsische Corona-Verordnung erlaubt dem Klub, die Arena bei Heimspielen zu einem Viertel auszulasten. Ab der Partie am kommenden Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln kann RB also mit über 12.000 Besuchern planen. Davor waren lediglich 1000 Fans erlaubt. Folglich hatte RB beim sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Eilverfahren gestellt.