Nach Bayern-Blamage in Bochum: Oliver Kahn legt Finger in die Wunde und fordert Reaktion

„Wenn man hoch verliert, wird immer schnell das Thema Mentalität ins Spiel gebracht“, sagte Kahn. Der einstige Titan sieht Probleme in der Defensivarbeit: „Ich glaube aber, dass wir nicht nur in dieser Saison, sondern in den letzten Saisons, defensiv in der Rückwärtsbewegung und in der Arbeit gegen den Ball einiges vermissen lassen. Wir kassieren zu viele Gegentore.“