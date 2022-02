Olmo über Freistoß-Diskussion mit Nkunku: "Habe ihn motiviert"

"Wir sind ehrgeizig. Wenn er am Ende trifft, ist dies das Wichtigste", so Olmo, der selbst per Fernschuss traf (54.) und das 3:0 durch Angelino (57.) auflegte. RB-Trainer Domenico Tedesco sagte später mit einem Schmunzeln: "Ich habe es gar nicht mitbekommen und ich bin froh, dass der Christo geschossen hat", so der Coach: "Ansonsten haben wir einen klaren Elfmeterschützen vor jedem Spiel. Der wird nominiert. Auch beim Freistoß haben wir ein paar Kandidaten. Den Rest sollen sie unter sich ausmachen."