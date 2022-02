„Salz in der Suppe“: Leipzigs Klostermann freut sich auf 15.000 Fans gegen Köln

Am Montag hatte das zuständige Gesundheitsamt bis zu 15.000 Fans für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln zugelassen. Zuvor waren nach der in der Vorwoche erlassenen sächsischen Corona-Verordnung ein Viertel der Kapazität (12.500) erlaubt gewesen. Davor durften lediglich 1000 Besucher in die Red Bull Arena, wogegen RB geklagt hatte. Zudem hatte Leipzig seit Ende November wegen der Coronalage in Sachsen mehrere Partien ohne Fans bestreiten müssen.