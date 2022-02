RB Leipzig: Tedesco schenkt Hertha-Unruhen keine Beachtung - Einsatz von Angelino fraglich

Nach dem Wirbel rund um die Aussagen von Hertha-Investor Lars Windhorst, der die Klubführung der Berliner öffentlich kritisiert hatte, will Tedesco den Gegner nicht unterschätzen. Hertha sei „in keiner leichten Situation“, trotzdem lasse die Mannschaft „immer wieder aufblitzen“, was sie könne. „Natürlich überwiegen dort wahrscheinlich die negativen Ereignisse und Negativergebnisse“, sagte Tedesco. Dennoch habe Hertha in Tayfun Korkut einen „Top-Trainer“ und „ein richtig gutes Team“, das „unberechenbar“ sei.