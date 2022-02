VfB im Abstiegskampf ohne Torjäger Kalajdzic - "Wir bleiben dran"

Vorstandschef Thomas Hitzlsperger hatte Kritik an der Mannschaft geübt. "So reicht es nicht. Wenn wir so weitermachen, bekommen wir massive Probleme. Die Jungs haben sich selber zu motivieren. Wenn sie das nicht schaffen, sind sie fehl am Platz", sagte Hitzlsperger. Auch Vogt sieht das Problem "momentan in der Mannschaft". Die Spieler würden die brisante Situation "spüren".