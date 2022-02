VfL will erfolgreich in Englische Woche starten

Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum will am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig den favorisierten Sachsen ein Bein stellen. "Im Hinspiel haben wir noch Lehrgeld bezahlt. Wir wollen mit einem erfolgreichen Ergebnis die Englische Woche beginnen", sagte VfL-Coach Thomas Reis am Freitag. Die Westfalen haben im DFB-Pokal-Viertelfinale am kommenden Mittwoch Heimrecht gegen den SC Freiburg.