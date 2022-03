Bundesliga: Sarenren Bazee vom FC Augsburg erleidet Kreuzbandriss

Der gebürtige Niedersachse Sarenren Bazee, der auf 14 Saisoneinsätze in der Liga kommt, erklärte: „Leider hatte ich in meiner Karriere schon die eine oder andere Verletzung. Natürlich bin ich aktuell sehr frustriert, aber ich bin genauso zuversichtlich, dass ich auch diese Phase wieder wegstecken und so schnell wie möglich wieder stark zurückkehren werde.“