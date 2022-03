Bochumer Becherwurf: Gittelmann hat noch "ein bisschen Kopfschmerzen"

Die Bundesligapartie zwischen dem VfL und Borussia Mönchengladbach wurde am Freitag in der 70. Minute beim Stand von 0:2 von Schiedsrichter Benjamin Cortus (Röthenbach) abgebrochen, nachdem sein Assistent Gittelmann (Gauersheim) von einem gefüllten Getränkebecher am Hinterkopf getroffen worden war.