Bundesliga: 1. FC Köln – Borussia Dortmund, 1:1 (1:1)

Jude Victor William Bellingham bediente Marius Wolf, der in der siebten Spielminute zum 1:0 einschoss. Anthony Modeste fand Sebastian Andersson und eben dieser hatte in der 35. Minute den Ausgleich parat. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Als der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.