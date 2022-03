Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln (Sonntag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 15:30 Uhr trifft Bayer auf den FC. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Leverkusen kürzlich gegen den FC Bayern München zufriedengeben. Am letzten Spieltag nahm Köln gegen die TSG 1899 Hoffenheim die siebte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (2:2) begnügt.