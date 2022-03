Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – FC Augsburg, 0:1 (0:0)

Auf 17. Rang hielt sich die Arminia in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die elfte Position inne. Die Heimmannschaft belegt mit 25 Punkten den 15. Tabellenplatz. Im Angriff von Bielefeld herrscht Flaute. Erst 22-mal brachte DSC Arminia Bielefeld den Ball im gegnerischen Tor unter. Für die Arminia sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.