Bundesliga heute: FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Leipzig - Freiburg im TV, Stream & Ticker

Das Team von Julian feierte zuletzt zwar zwei Bundesliga-Spiele in Folge, wirkte aber in den vergangenen Wochen nicht immer souverän. Vor allem die 2:4-Niederlage beim VfL Bochum vor drei Wochen ist dabei noch in bester Erinnerung. Nun wartet mit Bayer Leverkusen ein echtes Topspiel auf die Münchner. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)