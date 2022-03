Bundesliga: Sport-Club Freiburg – VfL Wolfsburg, 3:2 (2:0)

Vincenzo Grifo brachte den VfL Wolfsburg per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der sechsten und 43. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den Sport-Club Freiburg ging es in die Kabine. Max Bennet Kruse versenkte den Ball in der 51. Minute im Netz des SC. Die komfortable Halbzeitführung von Freiburg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Maximilian Arnold schoss den Ausgleich in der 83. Spielminute. Nico Schlotterbeck stellte für den Sport-Club Freiburg im Schlussakt den Führungstreffer sicher (86.). Letzten Endes ging Freiburg im Duell mit dem VfL als Sieger hervor.