Bundesliga: Sport-Club Freiburg – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfL trifft am Samstag (15:30 Uhr) auf Freiburg. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich der Sport-Club Freiburg kürzlich gegen RB Leipzig zufriedengeben. Am Samstag wies Wolfsburg den 1. FC Union Berlin mit 1:0 in die Schranken. Im Hinspiel hatte der SC auswärts einen 2:0-Sieg verbucht.