Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Sport-Club Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Die SpVgg trifft am Samstag mit dem SC auf einen formstarken Gegner. Fürth musste sich am letzten Spieltag gegen RB Leipzig mit 1:6 geschlagen geben. Am letzten Samstag holte Freiburg drei Punkte gegen den VfL Wolfsburg (3:2). Der Sport-Club Freiburg verbuchte im Hinspiel einen Erfolg und brachte einen 3:1-Sieg zustande.