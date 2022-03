Bundesliga: VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach, 3:2 (1:2)

Florian Christian Neuhaus bediente Alassane Alexandre Pléa, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. Das 2:0 führte Marcus Lilian Thuram-Ulien herbei, als er nach Vorlage von Pléa zugunsten von Gladbach traf (34.). Wataru Endo schoss für Stuttgart in der 37. Minute das erste Tor. Borussia Mönchengladbach nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Das 2:2 des VfB Stuttgart stellte Chris Führich sicher (50.). Nach Vorlage von Borna Sosa ließ Sasa Kalajdzic den dritten Treffer der Gastgeber folgen (82.). Am Schluss siegte der VfB gegen die Borussia.