Bundesliga: VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr)

Entgegen dem Trend – der VfB schaffte in den letzten neun Spielen nicht einen Sieg – soll für das Heimteam im Duell mit der Borussia wieder ein Erfolg herausspringen. Bei der TSG 1899 Hoffenheim gab es für Stuttgart am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Gladbach kam zuletzt gegen den VfL Wolfsburg zu einem 2:2-Unentschieden. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart ermittelt wurde (1:1), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg.