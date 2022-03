BVB-Fans über Spielverlegung der Mainz-Partie sauer

Der BVB-Nachwuchs war am Montag durch einen dramatischen Sieg nach Elfmeterschießen gegen Manchester United erstmals überhaupt ins Viertelfinale der UEFA Youth League eingezogen. Dort geht es am eben jenen 16. März gegen Atlético Madrid, während die Profis fast zeitgleich in Mainz antreten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)