BVB: Rose reagiert auf Kritik wegen Bellingham - Hummels vor Rückkehr, Reus fehlt weiterhin

Ob Torjäger Erling Haaland nach langer Verletzungspause und zwei Kurzeinsätzen in der Startelf stehen wird, ließ Trainer Marco Rose offen. „Er hat in Mainz schon wesentlich präsenter gewirkt. Er macht Schritt für Schritt. Was das für Sonntag bedeutet, müssen wir abwarten“, sagte Rose. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)