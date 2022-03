Dämpfer in Fürth: Freiburg lässt Punkte liegen

Das Kleeblatt schien unbeeindruckt von der krachenden Niederlage gegen Leipzig (1:6) am Wochenende zuvor, zeigte offensiv auch gute Ansätze und wäre fast durch Timothy Tillmann in Führung gegangen. Der Angreifer scheiterte aus spitzem Winkel am Freiburger Schlussmann Mark Flekken (28.). Wie so oft fehlte es den Fürthern bei ihren Vorstößen am und im Strafraum an Kaltschnäuzigkeit und Durchsetzungsvermögen.