FC Bayern: Muskelfaserriss bei Süle

Süle, der am Saisonende zu Borussia Dortmund wechselt, war im Team von Trainer Julian Nagelsmann zuletzt eine feste Größe. Er war in der wackeligen Defensive des deutschen Fußball-Rekordmeisters der stabilste Akteur. Nun muss Nagelsmann wieder auf Dayot Upamecano vertrauen. Der vor der Saison von Leipzig für 42,5 Millionen Euro verpflichtete Franzose leistete sich in dieser Saison schon etliche Aussetzer.