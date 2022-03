FC Bayern: Muskelfaserriss bei Süle, Pavard positiv getestet

Bayern München muss für einige Wochen auf Innenverteidiger Niklas Süle und coronabedingt zumindest am Wochenende auf Benjamin Pavard verzichten. Süle (26) zog sich am Mittwoch im Training einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zu. Er fällt deshalb auch für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft Ende März aus. Für das Viertelfinale der Bayern in der Champions League (5./6. und 12./13. April) dürfte es eng werden.