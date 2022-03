Fürth will in Bochum ersten Auswärtssieg holen

Trainer Stefan Leitl vom Fußball-Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth will beim Mitaufsteiger VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den ersten Auswärtssieg einfahren. "Wir haben in den vergangenen Wochen gute Auswärtsspiele gezeigt, aber leider keine Ergebnisse erzielt", sagte Leitl am Freitag: "Ich bin davon überzeugt, dass wir aus Bochum was mitnehmen, am liebsten die drei Punkte."