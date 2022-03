Hertha-Trainer Korkut stellt sich dem Druck: "Habe nichts dagegen"

Zuvor hatte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) Trainer und Mannschaft in die Pflicht genommen ("Wir müssen punkten"). Da Hertha aktuell auf dem Relegationsrang 16 steht und 2022 keines von bislang neun Pflichtspielen gewonnen hat, gilt die Begegnung mit dem Tabellen-13. für Korkut als Endspiel. Der 47-Jährige hatte erst im vergangenen November Pal Dardai ersetzt und holte in zwölf Ligaspielen neun Zähler.