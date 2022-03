Joker Schindler lässt Köln im Derby jubeln - Wirtz droht langer Ausfall

Bayer Leverkusen hat in einem hitzigen Rhein-Derby einen Rückschlag im Kampf um die Champions League kassiert - und zudem Jung-Nationalspieler Florian Wirtz möglicherweise langfristig mit einer schweren Knieverletzung verloren. Die Werkself unterlag dem 1. FC Köln am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 0:1 (0:0). Der Ex-Kölner Wirtz musste früh vom Feld und wurde noch während des Spiels in eine Klinik gebracht.