Magath nach „wunderbarem“ Premierensieg: „Gibt noch viel zu tun“

Am Tag nach seiner erfolgreichen Premiere hat Trainer Felix Magath aus der Quarantäne heraus die Euphorie bei Hertha BSC gebremst. „Der Sieg war wunderbar und hilft uns jetzt am Anfang, aber wir haben noch viel zu tun, damit wir den Fußball spielen, um in der Liga bleiben zu können“, sagte der 68-Jährige am Sonntag bei Bild-Live.