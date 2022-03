Nach Achtelfinal-Aus: Leverkusen in der Liga weiter ohne Schick

Nach dem bitteren Achtelfinal-Aus in der Europa League liegt der Fokus bei Bayer Leverkusen auf dem Endspurt in der Fußball-Bundesliga. „Die Enttäuschung ist bei allen spürbar, trotzdem versuchen wir, gemeinsam nach vorne zu schauen“, sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag nach dem 0:1 (0:0) gegen Atalanta Bergamo: „Es gilt, zusammenzustehen und gut zu regenerieren.“