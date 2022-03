Nach Corona-Ausbruch: Mainz beantragt Absetzung des BVB-Spiels

Der FSV Mainz 05 hat bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Antrag auf Verlegung des für Sonntag geplanten Bundesliga-Heimspiels gegen Borussia Dortmund gestellt. Das gab der Verein am Freitag zunächst via Twitter bekannt. Am Donnerstag hatten die Mainzer 19 positive Corona-Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern gemeldet.