Rückzug von Eberl: Bonhof spricht von "schleichendem Prozess"

Bonhof skizzierte nochmals die Entwicklung um Eberl, der aufgrund psychischer Probleme am 27. Januar seinen Abschied im Borussia-Park verkündete. „Wenn du Zahnschmerzen hast, verspürst du am Anfang in der Regel nur ein leichtes Ziehen. Erst wenn du dann schlimme Schmerzen verspürst, entschließt du dich dazu, zum Zahnarzt zu gehen. Was ich damit sagen will: Das ist ein schleichender Prozess, bei dem du aufpassen musst. Irgendwann geht es nicht mehr und Max musste sich irgendwann befreien und handeln“, betonte der Weltmeister von 1974.