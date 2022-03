"Starten bei null": Hinspiel-Klatsche gegen Bayern kein Thema mehr für Seoane

Seit der Niederlage im Oktober, bei der die Bayern bereits nach 37 Minuten 5:0 geführt hatten, habe sich seine Mannschaft "in einigen Punkten weiterentwickelt" und sei "zusammengewachsen", sagte Seoane: "Wir gehen unseren eigenen Weg, wir sind in jedem Spiel gleich motiviert. Trotzdem haben gewisse Spiele einen zusätzlichen Reiz. Und in München zu spielen, hat so einen Reiz, weil man weiß, das eine gute Leistung in der Regel nicht reicht."