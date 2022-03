TSG-Trainer Hoeneß will gegen die Bayern "Bonuspunkte" sammeln

Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim geht mit großem Selbstvertrauen in das Topspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Rekordmeister Bayern München. "Ich hoffe auf einen Sieg von uns - auf jeden Fall. Wir kommen mit vier Siegen und haben richtig Bock", sagte der Coach am Donnerstag: "Das ist ein Spiel, in dem du wenig verlieren kannst, wenn du mutig spielst - und das haben wir vor."