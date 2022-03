Vor Gladbach-Duell: Bobic nimmt Korkut und Hertha-Profis in die Pflicht

Bobic, der Korkut bislang eine Jobgarantie gegeben hatte, sprach Korkut am Dienstag erneut die Unterstützung aus. "Ich habe das komplette Vertrauen bei ihm. Es ist auch in der Mannschaft genau das Gleiche. Das ist klar. Nur das muss gemeinsam erfolgen. Den Zauberer auf Knopfdruck gibt es ja in der Form auch nicht", so der 50-Jährige: "Aber es ist klar - und das habe ich ja nochmal gesagt: Am Samstag müssen wir punkten."