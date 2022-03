Windhorst kritisiert Hertha-Führung: Für Präsident Gegenbauer nur „ein persönliches Spielzeug“

Es sei "schockierend, dass in so kurzer Zeit, so viel Geld, da verbrannt wurde", sagte Windhorst, auch wenn Corona eine Rolle gespielt habe. Wenn man sich die Zahlen anschaue, sei klar, "dass der Verein definitiv neues Geld braucht, um zu überleben". Bei einem Abstieg sei Hertha in "extrem großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten".