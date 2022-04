Arminia-Debüt: Kostmann will Bielefelder Torflaute beenden

Der Nachfolger von Frank Kramer weiter: „Das müssen wir versuchen abzustellen. Wir wissen, wir bekommen wenig Chancen in der Bundesliga, die müssen wir wieder besser nutzen.“ Allerdings muss Kostmann, der vom erfahrenen Michael Henke unterstützt wird, am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln in Fabian Klos, Cedric Brunner, Fabian Kunze, Jacob Laursen und Bryan Lasme gleich fünf verletzte Spieler ersetzen.