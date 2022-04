Baumgart will an Torgefahr arbeiten

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will verstärkt an der Torgefahr seiner Mannschaft arbeiten. "Tony geht mit seinen 15 Treffern vorweg, aber dahinter kommt in der Torschützenliste lange nichts", sagte der 50-Jährige vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Da wollen wir uns zusammen mit den Jungs auch weiterentwickeln."