Bielefeld will FC Bayern ärgern

Arminia Bielefeld will im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga Tabellenführer Bayern München ärgern - auch wenn die Favoritenrolle klar aufseiten des Rekordchampions liegt. "Jede Mannschaft hat auch irgendwo Schwächen. Bayern war zuletzt in der Defensive vielleicht nicht ganz so sattelfest, wie sie es die Jahre zuvor schon mal waren. Aber dafür muss es dann richtig schnell und sehr präzise gehen", meinte Arminia-Coach Frank Kramer am Donnerstag vor dem Duell gegen den Abonnementmeister am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).