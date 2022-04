Bochum will im Derby „anderes Gesicht zeigen“

Fußball-Bundesligist VfL Bochum will am Samstag den zweiten Matchball zum endgültigen Klassenverbleib verwandeln. Im David-gegen-Goliath-Spiel bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) erwartet Trainer Thomas Reis nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg Besserung. „Wir müssen die leichten Fehler abstellen, wieder ein anderes Gesicht zeigen“, sagte Reis am Donnerstag.