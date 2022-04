Brandt: "Werden einige Schritte nach vorne machen"

Mit dem BVB, für den Brandt seit drei Jahren spielt, will er bald Titel holen. "Jeder Spieler will Meister werden, den DFB-Pokal gewinnen und in der Champions League das wiederholen, was die Menschen hier 2013 erlebt haben. Wie realistisch das ist, ist eine andere Frage. Aber der Wille, die Gier darauf ist bei jedem da", sagte Brandt.