Bundesliga: 1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft der FC auf Mainz. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Köln musste sich am letzten Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin mit 0:1 geschlagen geben. Am vergangenen Spieltag verlor der 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg und steckte damit die zwölfte Niederlage in dieser Saison ein. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 1:1.