Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr)

Besonderes Augenmerk sollte Mainz auf die Offensive des FCB legen, die im Schnitt über zweimal pro Match ein Tor erzielt. Trumpft der 1. FSV Mainz 05 auch diesmal wieder mit Heimstärke (9-4-2) auf? Bessere Chancen werden auf jeden Fall den Bayern (11-2-2) eingeräumt. Der FSV scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 66, zwei und zwei Rote Karten aufweist. Mit dem Gewinnen tat sich Mainz zuletzt schwer. In fünf Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Den FC Bayern München scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.