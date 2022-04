Bundesliga: Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim, 2:2 (1:1)

Obite Evan N'Dicka brachte die Gäste in der elften Minute nach vorn. In der 31. Minute erzielte der 22-jährige Abwehrspieler nach einer Vorlage von Filip Kostić den Ausgleich. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach Vorlage von N'Dicka ließ Daichi Kamada den zweiten Treffer von Eintracht Frankfurt folgen (65.). Die TSG 1899 Hoffenheim markierte in Minute 77 den Ausgleich. Alles sprach für einen Sieg von Frankfurt, doch am Ende wurde das Aufbäumen der TSG noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.