Bundesliga: Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Gegen die Eintracht soll der TSG das gelingen, was dem Gast in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Frankfurt zog gegen den 1. FC Union Berlin am letzten Spieltag mit 0:2 den Kürzeren. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich Hoffenheim kürzlich gegen SpVgg Greuther Fürth zufriedengeben. Im Hinspiel erlitt das Heimteam eine knappe 2:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Springt dieses Mal mehr für Eintracht Frankfurt heraus?