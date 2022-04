Bundesliga: FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05, 2:1 (1:0)

Das Auswärtsspiel brachte für den 1. FSV Mainz 05 keinen einzigen Punkt – der FC Augsburg gewann die Partie mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Mainz den FCA in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.